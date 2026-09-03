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Mεταγραφική κινητικότητα στον ΠΑΟΚ με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη τον Ντιέγκο Κόστα, την ώρα που προχωρούν οι συζητήσεις για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς.
Ο Ντιέγκο Κόστα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ με την ώρα άφιξής του να είναι προγραμματισμένη για τις 20:30. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.
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