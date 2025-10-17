Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιδόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου τις τελευταίες ημέρες για να προλάβει το προσεχές ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, καταφέρνοντας εν τέλει να βγει νικητής στη μάχη με τον χρόνο.

Ο αρχηγός του δικεφάλου του Βορρά ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αισθανόταν και προπονήθηκε την Παρασκευή (17/10) σε φουλ ρυθμούς, θέτοντας έτσι εαυτόν στη διάθεση το Ραζβάν Λουτσέσκου για το κυριακάτικο παιχνίδι στην OPAP Arena (19/10, 21:00, Cosmote Sport 1).

Η σχετική ενημέρωση της ομάδας

«Η μεγάλη ώρα του ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα πλησιάζει κι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος. Οι διεθνείς επέστρεψαν και πλέον ο Ράζβαν Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της μεγάλης μάχης.

Η προπόνηση της Παρασκευής (17.10) ήταν αφιερωμένη στον τομέα της επιθετικής τακτικής, με ασκήσεις και παιχνίδια που επικεντρώθηκαν σε αυτή, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Δημήτρης Χατσίδης και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.

Το Σάββατο (18.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».