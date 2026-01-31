Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, (Κυριακή 1/2, 19:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η αναμέτρηση είναι αφιερωμένη στους οκτώ φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους – οι επτά στο τροχαίο στη Ρουμανία και ο όγδοος μαθαίνοντας τα νέα στη Λάρισα.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Ράζβαν Λουτσέσκου, που αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ήττα με 4-2 από τη Λυών στη Γαλλία, μετράει δύο απουσίες.

Ο πρώτος είναι ο Τζόντζο Κένι, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία του κόντρα στα «λιοντάρια» και ο δεύτερος είναι ο τραυματίας Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και στη συνέχεια δούλεψε στο γυμναστήριο.