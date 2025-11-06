Με στόχο να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες για είσοδο στην οκτάδα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί στις 22:00 (COSMOTE SPORT 5 HD) στην κατάμεστη Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετικό momentum «τρέχοντας» ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων σε Super League (2-1 τον Ολυμπιακό εντός, 2-0 την ΑΕΚ εκτός, 3-0 τον Βόλο εντός και, πιο πρόσφατα, 5-0 τον Πανσερραϊκό εκτός), Κύπελλο (4-1 την ΑΕΛ εντός) και Europa League (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας).

Στον αντίποδα ο 47χρονος Χεράρδο Σεοάνε, έπειτα από 4,5 χρόνια, επέστρεψε στον πάγκο της Γιουνγκ Μπόις, αναλαμβάνοντας εκ νέου στις 31 Οκτωβρίου στη θέση του Ιταλού Τζόρτζιο Κοντίνι.

Βέβαια, η επιστροφή του δε συνοδεύτηκε από νικηφόρο αποτέλεσμα, με τη Γιουνγκ Μπόις να μένει στη «λευκή» ισοπαλία με τη Βασιλεία στο «Βάνκντορφ», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Με απολογισμό 5-4-3 και συντελεστή τερμάτων 21-22, τα «νεαρά αγόρια» βρίσκονται στην 4η θέση της Super League, στο -9 από την πρωτοπόρο Τουν.

Στην Ευρώπη, πάντως, η κατάσταση μοιάζει κάπως καλύτερη. Μετά το βαρύ 1-4 της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, η Γιουνγκ Μπόις πήρε δύο σπουδαία «τρίποντα», αρχικά με το 2-0 επί της Στεάουα στο Βουκουρέστι κι εν συνεχεία με το 3-2 επί της Λουντογκόρετς στο «Βάνκντορφ».

Οι Ελβετοί θα στερηθούν τις εμπνεύσεις του Εντμίλσον Φερνάντες (1 γκολ, 6 ασίστ) που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τη Βασιλεία.

Διαιτητής: Σρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης.