Tην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των κρίσιμων αγώνων με τη Θέλτα για τα play-off του Europa League, κατέθεσε την Πέμπτη στην UEFA o ΠΑΟΚ.

Σε σχέση με τη League Phase, οι «ασπρόμαυροι» ενίσχυσαν το ρόστερ τους με τους νεοαποκτηθέντες Χρήστο Ζαφείρη, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες, ενώ εκτός λίστας έμειναν οι Φεντόρ Τσάλοφ (δανεικός στην Καϊσέρισπορ), ο Ζόαν Σάστρε και ο μακροχρόνια τραυματίας Λούκα Ιβανούσετς.

Στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.