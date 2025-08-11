Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε τη Δευτέρα ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα του νέου γηπέδου της ομάδας, ο πρόεδρος του Α.Σ., Άλκης Ησαϊάδης, κρατώντας ένα χαρτί στα χέρια του, έκανε λόγο για απειλητικό mail που δέχθηκε.

Άμεσα πάντως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήκωσε το… γάντι και δημοσιοποίησε το mail, το οποίο είναι ένα χαρτί για την εμπιστευτικότητα μνημονίου συνεργασίας με νομική επισήμανση και μεταξύ άλλων υποστηρίζει πως προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και χρήση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ατομικά την δικηγόρο κα. Γιαννακοπούλου.

Αναλυτικά τι αναφέρει:

“Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ,

Αξιότιμη κυρία Γιαννακοπούλου Κατερίνα δικηγόρο του Α.Σ. ΠΑΟΚ

Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ρητώς ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με αρ. πρωτ. 1932/21.07.2025 που σας κατατέθη και εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον κ. Μπεκιάρη και στην κα. Γιαννακοπούλου, προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και χρήση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ατομικά την δικηγόρο κα. Γιαννακοπούλου, και αφορά στη συνεργασία μας για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αυστηρά εμπιστευτικό και καλύπτεται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Η διαβίβαση, κοινοποίηση ή οποιασδήποτε μορφής γνωστοποίηση του εν λόγω εγγράφου ή οποιουδήποτε μέρους του σε τρίτους – πλην των μελών του ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ και της δικηγόρου κ. Γιαννακοπούλου – φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαγορεύεται απολύτως, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεσή μας .

Σε περίπτωση παραβίασης της εμπιστευτικότητας, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

Παρακαλούμε όπως επιδείξετε την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα ως προς την διαχείριση του εν λόγω εγγράφου”.

Παράλληλα, από πλευράς της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει πως στο μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνεται χρονοδιάγραμμα.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2.2 που προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».