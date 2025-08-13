Με 23 ποδοσφαιριστές ταξίδεψε η αποστολή του ΠΑΟΚ με τελικό προορισμό το Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας εκεί όπου αύριο το βράδυ (Πέμπτη 14/8, 20:00) θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη επί της Βόλφσμπεργκερ και, παράλληλα, την πρόκριση για τα Play Off του UEFA Europa League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου καλείται να εμφανιστεί αισθητά καλύτερη συγκριτικά με το 0-0 της Τούμπας, ωστόσο αυτό θα χρειαστεί να γίνει με μια επιπλέον απουσία σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης (7/8).

Στην αποστολή συμπεριελήφθη κανονικά ο Μαντί Καμαρά, καθώς, όπως επιβεβαίωσε ο Ρουμάνος τεχνικός, είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί.

Αντίθετα ο Τάισον υποβλήθηκε εκ νέου σε θεραπεία και δεν υπολογίζεται από τον Ρουμάνο τεχνικό, όπως φυσικά και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης που προέρχεται από τραυματισμό και έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσή, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδη, Σορετίρε, Τσάλοφ και Μύθου.