Ο ΠΑΟΚ κατάφερε το βράδυ της Πέμπτης να θέσει νοκ-άουτ την Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα και, με τη νίκη του με 2-0 επί των «βερδιμπλάνκος», εξασφάλισε θέση στα νοκ-άουτ του Europa League.

Μάλιστα με αυτό το πολύτιμο τρίποντο η ομάδα του Λουτσέσκου διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για να βρεθεί και στην πρώτη οκτάδα, κάτι που θα συμβεί αν νικήσει την άλλη εβδομάδα τη Λιόν στη Γαλλία.

Μία ημέρα μετά τον θρίαμβο επί των Ισπανών η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο με τα όσα κατέγραψε η παρακάμερα της από τη χθεσινή βραδιά: