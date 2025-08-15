Ο ΠΑΟΚ, μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά εν τέλει πέτυχε τον στόχο του, που δεν ήταν άλλος από την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League.

Με τον Παβλένκα να κάνει ακόμη μία τρομερή εμφάνιση και με τον Μαντί Καμαρά να σκοράρει στην παράταση ο «δικέφαλος» του Βορρά ξεπέρασε το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ, εξασφαλίζοντας την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Την Παρασκευή οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν στα social media ένα βίντεο με τα όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ομάδας από το χθεσινό παιχνίδι στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας.