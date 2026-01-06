Κλήθηκε την τελευταία στιγμή να υπερασπιστεί την εστία του ΠΑΟΚ και έμελλε να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη-πρόκριση της ομάδας του.

Ο λόγος για τον νεαρό γκολκίπερ, Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη στη «ρώσικη ρουλέτα» και βοήθησε το συγκρότημα του Λουτσέσκου να επικρατήσει με 5-4 του μαχητικού Ατρομήτου και να πάρει το εισιτήριο για τους «8», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στην Τούμπα, αποκάλυψε ότι ήταν σίγουρος πως θα αποκρούσει το τελευταίο πέναλτι.

Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι αυτός και πατέρας του έκλαψαν από χαρά, μετά τη λήξη του ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το ντεμπούτο του: «Πριν δυο μέρες έμαθα ότι θα αγωνιστώ. Ήμουν έτοιμος ψυχολογικά, ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρός. Σκεφτόμουν συνέχεια το παιχνίδι αλλά μόλις ξεκίνησε, το άγχος έφυγε. Με βοήθησαν και οι συμπαίκτες μου».

Για την διαδικασία των πέναλτι: «Ήμουν 100% πεπεισμένος ότι θα περάσουμε. Όταν τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι, στο τελευταίο πέναλτι ήμουν σίγουρος ότι θα το πιάσω. Ευχαριστώ τον κ. Λουτσέσκου που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι».

Για το τι ακολούθησε μετά την πρόκριση: «Με περίμενε ο πατέρας μου στις εξέδρες και οι δύο κλαίγαμε! Όλη η στήριξη του κόσμου είναι μοναδική, δεν μπορώ να το περιγράψω! Ευχαριστώ για την στήριξη. Ήρθε και ο Παβλένκα και μου έδωσε συγχαρητήρια. Τον ευχαριστώ».