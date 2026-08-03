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Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τομ Λουσέ με συμβόλαιο διάρκειας έως τις 30 Ιουνίου 2030.
Ο 23χρονος Γάλλος μέσος, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (2/8), πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να τον αποκτά με κανονική μεταγραφή από τη Νις, επενδύοντας περίπου 3 εκατ. ευρώ.
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