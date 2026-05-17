Ο ΠΑΟΚ έχασε τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος της Super League μέσα από τα χέρια του έτσι όπως εξελίχθηκε το 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», την ώρα που η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην «Allwyn Arena».

Με αυτόν τον τρόπο ο «Δικέφαλος» του Βορρά τερμάτισε στην τρίτη θέση του φετινού πρωταθλήματος και το καλοκαίρι θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του από τον 2ο γύρο.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου και τα παιχνίδια θα διεξαχθούν 23 και 30 Ιουλίου. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο 3ος προκριματικός γύρος θα διεξαχθεί 6 και 13 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσουν τα playoffs στις 20 και 27/8.

Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα… υποβιβαστεί στα προκριματικά του Conference League.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός σε όλες τις κληρώσεις, καθώς τρέχει με 48.250 πόντους.