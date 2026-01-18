Ο Σουαλιό Μεϊτέ, «τρόμαξε» το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ όταν αποχώρησε με πρόβλημα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, με τα νέα ωστόσο να είναι καθησυχαστικά για την κατάσταση του 31χρονου αμυντικού χαφ.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα λεπτά τη φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ και η πρόωρη αποχώρησή του από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, μετέφερε έντονη ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο του «Δικεφάλου», που έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τραυματισμών τους τελευταίους μήνες.

Όπως έγινε γνωστό μετά τη λήξη του αγώνα ο ποδοσφαιριστής ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και προτιμήθηκε να αποσυρθεί προληπτικά. Η αλλαγή είχε περισσότερο χαρακτήρα προστασίας και δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Μπέτις, για τη League Phase του UEFA Europa League.