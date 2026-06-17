Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους του στα προκριματικά του Europa League και από τη στιγμή που δεν θα βρει στο δρόμο του την Τβέντε, θα την αντιμετωπίσει σε φιλικό.

Οι «ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν στο Ζαλτμπόμελ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, από τις 29 Ιουνίου ως τις 12 Ιουλίου. Έχει κλείσει ήδη δύο φιλικά, το ένα στις 4/7 κόντρα στη Βέστερλο και το άλλο στις 7/7 κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Μετά την κλήρωση που έφερε στο δρόμο του μία εκ των Ντινάμο Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, οι Θεσσαλονικείς «κλείδωσαν» ακόμη δύο φιλικά. Το πρώτο με αντίπαλο την Μπέβερεν την 1η του Ιούλη στο Ζαλτμπόμελ και το δεύτερο με αντίπαλο την Τβέντε στις 11 Ιουλίου, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα.