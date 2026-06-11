O Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στον ΠΑΟΚ. Όπως προέκυψε από τη ψηφοφορία των φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League ο διεθνής επιθετικός αναδείχθηκε πρώτος με ποσοστό 28,66%.
Τον ακολούθησε ο Αντρια Ζίβκοβιτς με 23,15%.
Η ψηφοφορία
1. Γ. Κωνσταντέλιας 28,66%
2. Α. Ζίβκοβιτς 23,15%
3. Γ. Μιχαηλίδης 10,62%
4. Τ. Κένι 8,62%
5. Γ. Γιακουμάκης 8,32%
6. Α. Τσιφτσής 5,31%
7. Τάισον 6,41%
8. Α. Γερεμέγεφ 2,61%
9. Σ. Μεϊτέ 2,51%
10. Μ. Οζντόεφ 1,60%
11. Ρ. Μπάμπα 1,20%
12. Τ. Κεντζιόρα 1,01%