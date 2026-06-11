O Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στον ΠΑΟΚ. Όπως προέκυψε από τη ψηφοφορία των φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League ο διεθνής επιθετικός αναδείχθηκε πρώτος με ποσοστό 28,66%.

Τον ακολούθησε ο Αντρια Ζίβκοβιτς με 23,15%.

Η ψηφοφορία

1. Γ. Κωνσταντέλιας 28,66%

2. Α. Ζίβκοβιτς 23,15%

3. Γ. Μιχαηλίδης 10,62%

4. Τ. Κένι 8,62%

5. Γ. Γιακουμάκης 8,32%

6. Α. Τσιφτσής 5,31%

7. Τάισον 6,41%

8. Α. Γερεμέγεφ 2,61%

9. Σ. Μεϊτέ 2,51%

10. Μ. Οζντόεφ 1,60%

11. Ρ. Μπάμπα 1,20%

12. Τ. Κεντζιόρα 1,01%