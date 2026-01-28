O ΠΑΟΚ τοποθέτησε στην μπουτίκ τις φανέλες με τα ονόματα των επτά θυμάτων από την τραγωδία στην Ρουμανία και του 54χρόνου που τον πρόδωσε η καρδιά του στην Λάρισα.
