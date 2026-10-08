Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δευτέρα (12/08, 18:00) την Καλαμάτα στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ΠΑΕ έβγαλε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με τις τιμές να αρχίζουν από τα 15 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (08.10) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Καλαμάτα, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2026-27, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (12.10) στις 18:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €40 €10

2, 3 €30 €10

5, 6 €25 €10

4, 4Α €15 –

7, 7Α, 8 €15 €10

VIP, VIPA €150

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει με την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 12/10/2026 18:00.

Κανάλια Πώλησης

Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β. Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster».