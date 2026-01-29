Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του παιχνιδιού με τον Πανσερραϊκό, για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (1/2), στις 19:30, στο γήπεδο της Τούμπας.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, υπάρχει γενική είσοδος στα 5€ στις Θύρες 1, 2, 3, 4, 4Α, 5, 6, 7, 7Α, ενώ για τις Θύρες VIP και VIPA η είσοδος είναι στα 80€. Υπενθυμίζεται ότι στο παιχνίδι κόντρα στα «λιοντάρια» η Τούμπα θα «χαιρετήσει» τα παιδιά της, καθώς σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ (παίκτες, προπονητικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλοι), θα αποδώσει φόρο τιμής στους επτά οπαδούς της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο της Ρουμανίας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό από τους κατά τόπους συνδέσμους φίλων του ΠΑΟΚ ότι οι κηδείες των επτά νεκρών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (30/1), στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοπατόρων στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο (31/1), στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια, με την Εξόδιο Ακολουθία να γίνεται στις 13:00.