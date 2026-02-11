Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως την Πέμπτη (12/2) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα κόντρα στη Θέλτα στο Βίγκο, στο πλαίσιο των νοκ άουτ του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (26/2) στις 22:00, στο «Μπαλαϊδος».

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στα 35€ για τις θύρες των φιλοξενούμενων οπαδών (Block 26, 48, 313) και στα 110€ για τα 1st class (Block 121).

Κανάλι διάθεσης των εισιτηρίων είναι μόνο η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (Paokfc.gr).

Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία αγοράς τη Δευτέρα (23/2) στις 14:00. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.