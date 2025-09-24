Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητεί τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετς, Σισοκό, Ντάβιντα, Αντράντε, Γέχεσκελ.