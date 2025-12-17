Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει με νίκη στο τελευταίο ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΠΑΟΚ – Μαρκό 3-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: 17′ Κωνσταντέλιας, 26′ Μύθου, 38′ Κωνσταντέλιας
Κίτρινες κάρτες: Φατιόν
Κόκκινες κάρτες: –
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μύθου.
Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκίνι, Μιγιέντα, Μπουσάι, Ίνος, Καζάου, Μεντόσα, Ντέτλερ, Φατιόν, Σεμπά.