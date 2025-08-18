Ένα ευχάριστο νέο επεφύλασσε η προπόνηση του ΠΑΟΚ για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά και έθεσε εαυτόν στη διάθεσή του προπονητή του ενόψει του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τη Ριέκα (Πέμπτη 21/8, 21:45, ) για τα Play Off του UEFA Europa League.

Η μοναδική απουσία για τον Ρουμάνο τεχνικό θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Τάισον. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα, ακολουθώντας θεραπεία. Πέραν του Τάισον, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί και της στήριξης των οπαδών του.

Οι ιθύνοντες της ΠΑΕ ζήτησαν εισιτήρια από τους ανθρώπους της Ριέκα ωστόσο, η τοπική αστυνομία θεωρεί το παιχνίδι «υψηλού κινδύνου» κι έτσι απαγορεύτηκε η πώληση εισιτηρίων στους φίλους του ΠΑΟΚ. Το ίδιο θα συμβεί και στον επαναληπτικό της Τούμπας, όπου θα υπάρχουν στις κερκίδες μόνο φίλοι των «ασπρόμαυρων».