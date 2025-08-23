Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ (Κυριακή 24/8, 21:00, Novasports Prime) – Γήπεδο Τούμπας), στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2025-26.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Το ευχάριστο για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως όλοι οι ποδοσφαιριστές του προπονήθηκαν κανονικά.

Ως συνέπεια, στην αποστολή ο Λουτσέσκου συμπεριέλαβε τους Δημήτρη Πέλκα και Τάισον, όχι όμως και τον Σόλα Σορετίρε – οι τρεις τους ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) κόντρα στη Ριέκα. Διαθέσιμος θα είναι και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, όπως φυσικά και ο Γιώργος Γιακουμάκης που πιθανότατα «γράψει» τα πρώτα του λεπτά ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι παίκτες του επέλεξε ο Λουτσέσκου για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.