Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 19/10, 21:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μεσημβρία, μόνο ευχάριστα μαντάτα είχε για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Οι Φεντόρ Τσάλοφ και Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, κάτι που σημαίνει πως θα υπολογίζονται από τον Ρουμάνο τεχνικό για το ματς στην OPAP Arena.

Ακόμη, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, δείχνοντας πως θα «παλέψει» να είναι έτοιμος ενώ, αντίθετα, οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (17/10) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.

Εν τω μεταξύ, η ΠΑΕ με επιστολή της, καλεί τον ΑΣ σε συνάντηση για την Παρασκευή (17/10) το απόγευμα στα γραφεία στην Τούμπα, προκειμένου ο Ερασιτέχνης να παραδώσει το πόρισμα της Επιτροπής που είχε συσταθεί προκειμένου να ετοιμάσει μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές, με φόντο την κατασκευή της Νέας Τούμπας.