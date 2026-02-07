Με μία απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το clasico της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (8/2, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις, ενώ -όπως συνηθίζεται- ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Αυτό που είναι δεδομένο για τον Ρουμάνο τεχνικό, είναι πως δεν υπολογίζει για το ντέρμπι της πόλης στις υπηρεσίες των Δημήτρη Χατσίδη, Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.