Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 21/12, 19:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, φτάνει στο τέλος της.

Το ευχάριστο για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, είναι ότι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα κι έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ρουμάνου προπονητή.

Αντίθετα, οι Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης και Ζόαν Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Κάτι που σημαίνει πως δεν προλαβαίνουν το παιχνίδι με το «τριφύλλι». Το Σάββατο (20/12) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 16:45.