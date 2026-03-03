Με ανακούφιση έγιναν δεκτά από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη ο Κένι για τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Βρετανός μπακ αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Αρκάδες, μετά από ένα άσχημο πέσιμο σε εναέρια διεκδίκηση της μπάλας.

Ο ακραίος οπισθοφύλακας του δικεφάλου λοιπόν υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθησυχαστικά, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, έχει ένα αιμάτωμα στη φτέρνα.

Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και θα γίνεται καθημερινή αξιολόγησή της.