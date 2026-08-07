Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φρόντισε να στείλει μήνυμα μετά την ήττα από την Άντερλεχτ (0-1) ενόψει της ρεβάνς με τους Βέλγους (13/8, 21:30) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρωί της Παρασκευής (7/8), η ΠΑΕ με ανάρτησής της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ζητά ενότητα για την επίτευξη της πρόκρισης.

Ο «δικέφαλος» του Βορρά δεν άξιζε να χάσει και πρέπει να βελτιώσει τα τελειώματά του και εν γένει να γίνει πιο αποτελεσματικός για να μην αποκλειστεί από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

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