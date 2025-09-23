Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League.

Για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδο της Τούμπας (Τετάρτη 24/9, 19:45, Cosmote Sport 2), σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών από πολλές απόψεις.

Μοναδικός απόντας για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και, όπως έγινε γνωστό από χθες (22/9), θα επιστρέψει στα γήπεδα στα μέσα Οκτώβρη και μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.