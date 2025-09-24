Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανακοίνωσή της, επέστησε την προσοχή των φιλάθλων της, εν όψει του σημερινού αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη League Phase του Europa League, ζητώντας τους να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για τιμωρία από την UEFA.

Η ανακοίνωση:

Η Τούμπα υποδέχεται τη League Phase του UEL 2025-26

Ο ΠΑΟΚ κι η Τούμπα ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26. Οι παίκτες δεν θα είναι μόνοι τους στο γήπεδο, καθώς θα έχουν στο πλευρό τους τους χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου που θα δώσουν παλμό και ενέργεια για να έρθει η νίκη.

Ευρωπαϊκό βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας και πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας, να στηρίξουμε την ομάδα μας και να διασφαλίσουμε πως το σπίτι μας θα παραμείνει ανοιχτό στο μακρύ ευρωπαϊκό ταξίδι που μόλις ξεκίνησε.

Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Είναι σαφές ότι η UEFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε θέματα πολιτικών μηνυμάτων. Τυχόν ανάρτηση πανό, μηνυμάτων ή σημαιών με πολιτικό περιεχόμενο μπορεί να επιφέρει βαριές κυρώσεις στην ομάδα μας.

Οι Θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:15. Κάθε φίλαθλος θα πρέπει να κάνει έγκαιρα ταυτοποίηση και ιδανικά αμέσως με την αγορά του εισιτηρίου του στο Gov.gr Wallet, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος πριν τον αγώνα, ενώ από τις 16:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, προκειμένου να βοηθήσει όσους φιλάθλους έχουν πρόβλημα με την είσοδό τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Δίνουμε ενέργεια στην ομάδα μας με το πάθος και τη φωνή μας!

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!