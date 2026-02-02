Στροφή στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. έχουν κάνει στον ΠΑΟΚ.

Όπως ενημέρωσαν τη Δευτέρα οι Θεσσαλονικείς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική, λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό δικέφαλο, για να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Το σίγουρο είναι ότι θα χάσει τον ημιτελικό της Τετάρτης, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό να χάσει και το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ανήκει στο παρελθόν. Ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα, που έφερε ένα ακόμα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα. Επόμενη πρόκληση, ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι παίκτες που βρέθηκα στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ομάδα των Σερρών ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό δικέφαλο, θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (03.02) για να διαπιστευθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα δύο γυμναστήριο.

Την Τρίτη (03.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα».