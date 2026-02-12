Μπορεί να είναι 39 Μαΐων, ωστόσο στο γήπεδο τρέχει σαν… 20άρης, αποτελώντας πολύτιμο γρανάζι στη «μηχανή» του ΠΑΟΚ.

Ο λόγος φυσικά για τον Τάισον, ο οποίος μετά τη δεύτερη νίκη (2-0) των «ασπρόμαυρων» επί του Παναθηναϊκού, που σήμανε την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό του Κυπέλλου, γιόρτασε με έναν… ελληνικό τρόπο τη σπουδαία επιτυχία του «δικεφάλου».

Ο Βραζιλιάνος έφυγε με ένα σουβλάκι από το γήπεδο της Τούμπας, κάνοντας ένα επικό story από το αμάξι του, έχοντας παρέα τη σύζυγό του.

Πάντως, εδώ που τα λέμε, ο πολύπειρος εξτρέμ θα πρέπει να βελτιωθεί κάπως στην άμυνα, καθώς δεν κατάφερε να αναχαιτίσει την… επίθεση της γυναίκας του στο σουβλάκι.