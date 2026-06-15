Οι τίτλοι τέλους σε μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ , αυτή με τον Ραζβάν Λουτσέσκου έπεσαν, αλλά πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι στην συμφωνία της λύσης της συνεργασίας τους και να ανακοινωθεί επίσημα το διαζύγιο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» κρατάει την πένα στο χέρι για να υπογράψει με τον νέο προπονητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΠΑΟΚ διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας όχι με έναν, αλλά με τρεις προπονητές… τους Μαρίνο Πούσιτς, Λουίς Κάστρο και Μπενιάτ Σαν Χοσέ, με τον πρώτο να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους.

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