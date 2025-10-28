Ολοκληρώθηκε η διήμερη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ (Τετάρτη 29/10, 21:30, COSMOTE SPORT 1 HD) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο θα έχει όλους τους ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Αναφορικά με τους τραυματίες, οι Δημήτρης Πέλκας και Δημήτρης Χατσίδης δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο. Οι Ζόαν Σάστρε και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία εν ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Τέλος, εκτός προγράμματος λόγω ίωσης έμεινε ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Υπενθυμίζεται πως οι «ασπρόμαυροι» έχουν δώσει μόνο ένα παιχνίδι για τη League Phase, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας με 4-1 από τον Λεβαδειακό.