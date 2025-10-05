Στις 20:30 (Novasports Prime) θα αρχίσει στην Τούμπα το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Αυτό το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για τον «δικέφαλο» του Βορρά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει υποχρεωθεί σε πολύ χαμηλές … πτήσεις, με αποτέλεσμα, το κλίμα στους Θεσσαλονικείς, να είναι αρκετά βαρύ.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι, όπως είναι φυσικό, ο ΠΑΟΚ «καίγεται» για το τρίποντο απέναντι στους Πειραιώτες, αφενός για να μην δει να μεγαλώνει η απόστασή του από την κορυφή, και αφετέρου για να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Τούμπα.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Θεσσαλονικείς θα παραταχθούν στο ντέρμπι με τους Πειραιώτες, χωρίς τους Δημήτρη Πέλκα και Φεντόρ Τσάλοφ, καθώς ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Στον αντίποδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει κι αυτός αγωνιστικά προβλήματα, με τους Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος να είναι στα … πιτς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς

Βοηθοί: Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν,

4ος: Φωτιάς

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.