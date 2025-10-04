Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (5/10, 20:30, Novasports Prime) στην Τούμπα, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αυτό το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για τον «δικέφαλο» του Βορρά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει υποχρεωθεί σε πολύ χαμηλές… πτήσεις, με αποτέλεσμα το κλίμα στους Θεσσαλονικείς να είναι αρκετά βαρύ.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι, όπως είναι φυσικό, ο ΠΑΟΚ «καίγεται» για το τρίποντο απέναντι στους Πειραιώτες, αφενός για να μην δει την απόστασή του από την κορυφή να μεγαλώνει και αφετέρου για να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Τούμπα.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.

Το… απουσιολόγιο των δύο ομάδων

Ο Θεσσαλονικείς θα παραταχθούν στο ντέρμπι με τους Πειραιώτες χωρίς τους Δημήτρη Πέλκα και Φεντόρ Τσάλοφ.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του ( το Σάββατο υποβλήθηκε σε θεραπεία) και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, ενώ το ίδιο ισχύει και με τον Ρώσο φορ, ο οποίος υπέστη κάκωση στο ισχίο και έχει τεθεί νοκ-άουτ.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μην ανακοινώνει αποστολή, κάτι που είχε κάνει και πέρυσι κατά τη διαδικασία των πλέι οφ.

Στον αντίποδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει κι αυτός αγωνιστικά προβλήματα, εν όψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα οι Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος είναι στα… πιτς λόγω τραυματισμών, κι έτσι έμειναν εκτός αποστολής.

Την αποστολή των Πειραιωτών συγκροτούν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Γερμανική σφυρίχτρα στην Τούμπα

Για τον αγώνα στην Τούμπα η κεντρική επιτροπή διαιτησίας όρισε τον Γερμανό διεθνή διαιτητή, Οσμερς Χαρμ. Ο 40χρονος διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Καρλ Σάαλ, και Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς, και στο VAR θα είναι ο Γερμανός, Γιόχαν Φέιφερ, με βοηθό τον Θανάση Τζήλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γερμανός ρέφερι έχει… ελληνικό παρελθόν. Την περασμένη σεζόν σφύριξε τρία παιχνίδια, με τελευταίο χρονικά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα πλέι οφ. Παράλληλα, ήταν διαιτητής στους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 18:00 η αγωνιστική δράση θα αρχίσει, με τη διεξαγωγή δύο αγώνων. Η ΑΕΚ, λίγες ημέρες μετά την πρώτη της ήττα την εφετινή σεζόν, με 3-1 σκορ από την Τσέλιε, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει στο Περιστέρι την τυπικά γηπεδούχο, Κηφισιά (Cosmote Sport 1).

Οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν αντίδραση σε αυτό το ματς, μετά την ήττα στη Σλοβενία, με το έργο τους πάντως να προβλέπεται δύσκολο, καθώς απέναντί τους θα βρουν την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία προέρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ (1-3) στο Παγκρήτιο.

Την ίδια ώρα στο «Λάμπρος Κατσώνης», ο φορμαρισμένος Λεβαδειακός θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό (Novasports 2), που παρουσιάζεται πολύ πιο αποτελεσματικός μακριά από το Αγρίνιο, ενώ στις 21:30 (Cosmote Sport 1) ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο.

Το «τριφύλλι» γνώρισε μία ήττα-πισωγύρισμα την Πέμπτη με 2-1 σκορ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Περιστεριώτες, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία στο στρατόπεδό του και να μη δει τη διαφορά του από την πρώτη θέση να αυξάνεται.

Κι οι φιλοξενούμενοι πάντως δεν είναι στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη, στη Super League, από την πρεμιέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ 2-5

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία της Super League

Ολυμπιακός 13 βαθμοί (13-3 γκολ)

ΑΕΚ 13 βαθμοί (6-1)

ΠΑΟΚ 11 βαθμοί (7-4)

Άρης 10 βαθμοί (6-7)

Βόλος 9 βαθμοί (9-9)

Λεβαδειακός 7 βαθμοί (10-7)

Κηφισιά 7 βαθμοί (9-8)

ΟΦΗ 6 βαθμοί (6-9)

Παναθηναϊκός 5 βαθμοί (6-6)

Ατρόμητος 5 βαθμοί (5-5)

Πανσερραϊκός 5 βαθμοί (4-11)

Παναιτωλικός 4 βαθμοί (4-6)

ΑΕΛ Novibet 4 βαθμοί (7-11)

Αστέρας Τρίπολης 2 βαθμοί (7-12)

*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Κηφισιά, Ατρόμητος και Παναιτωλικός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.