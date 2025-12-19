Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τη Μόντενα για την απόκτηση του 18χρονου αμυντικού μέσου Γιάννη Σαρρή. Διεθνής με την Κ17 και την Κ19 της Εθνικής Ελλάδας, ο Σαρρής μετακόμισε στην Ιταλία το Μάιο του 2023, προερχόμενος από τις ακαδημίες της ΑΕΚ.

Ο Σαρρής (γεννημένος στις 20/3/2007) έχει συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο ως το καλοκαίρι του 2027 με οψιόν επέκτασης για ένα επιπλέον έτος, ωστόσο θα επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Φέτος, με την Κ19 της Μόντενα έχει πραγματοποιήσει συνολικά 12 συμμετοχές σε Primavera 2 – A και Coppa Primavera, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ.