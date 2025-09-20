Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στην Τούμπα τον Παναιτωλικό, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς μεσοβδόμαδα συνετρίβησαν με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού, για τo Kύπελλο και θέλουν οπωσδήποτε να επιστρέψουν στις επιτυχίες για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας και να πάνε με καλή ψυχολογία στον προσεχή αγώνα τους με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Στο 16ο λεπτό ο Πέλκας αποχώρησε από το γήπεδο με μυϊκό πρόβλημα, με τον Κωνσταντέλια να παίρνει τη θέση του.

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Γαλιάτσος (Παναιτωλικός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (16′ λ.τ. Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Εστεμπάν, Αγκίρε.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας

Τέταρτη: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Τσιοφλίκη.