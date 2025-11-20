Μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, το απόγευμα της Πέμπτης (20/11), παρέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον ΑΣ ΠΑΟΚ το Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή της «Νέας Τούμπας».

Όπως αναφέρουν κύκλοι της ΠΑΕ, πρόκειται για ένα κείμενο, που δεν αφήνει χαραμάδες και ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου. Προσφέρει στον Ερασιτέχνη την ασφάλεια που θέλει για την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου, με ξεκάθαρες εγγυήσεις, που ξεπερνούν τις συνήθεις για τέτοια έργα πρακτικές, και χρονοδιαγράμματα, και δίνει στην ΠΑΕ τη δυνατότητα να προχωρήσει και να δώσει σάρκα και οστά στα όνειρα των φίλων του ΠΑΟΚ για ένα σύγχρονο γήπεδο, που θα καλύπτει τις ανάγκες και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ομάδα.

Αυτό που απομένει, είναι να το εξετάσει ο ΑΣ και να ενημερώσει σε ποια σημεία συμφωνεί ή ενδεχομένως διαφωνεί με την ΠΑΕ, προκειμένου να υπάρξουν εκ νέου ζυμώσεις, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.