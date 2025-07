Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση του «Δικεφάλου του Βορρά» για τη σεζόν 2025-26! Συνδυάζει αριστοτεχνικά την παράδοση, τα εκλεπτυσμένα γεωμετρικά μοτίβα και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία οι ρίγες στο μανίκι είναι οριζόντιες, κάνοντας τη φανέλα μία από τις πιο ξεχωριστές που φόρεσε ποτέ η ομάδα. Προσθέτοντας μια πινελιά ιστορίας και ταυτότητας, το εσωτερικό του γιακά (backneck) είναι προσωποποιημένο με το έμβλημα του συλλόγου, πλαισιωμένο από τα έτη 1926 και 2026, σηματοδοτώντας την προσέγγιση του επετειακού αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στην Ολλανδία, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν. Στην πρωινή προπόνηση της Τρίτης (15/7) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε στο ξενοδοχείο προληπτικά λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς ακολούθησε πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, βάσει του προγράμματος σταδιακής προσαρμογής που ακολουθεί.

Το απόγευμα οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν για δεύτερη φορά στις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Our Way, Our Stripes! ⚪⚫

PAOK FC Home Kit 2025-26 🦅#PAOK #OurWay #Macron #BecomeYourOwnHero pic.twitter.com/tSVQIlIqQD

