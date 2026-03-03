Σε αναμμένα… κάρβουνα βρίσκονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιμένοντας τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία θα υποβληθεί ο Τζόντζο Κένι. Ο Βρετανός αμυντικός αποχώρησε τραυματίας από το κυριακάτικο (1/3) παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, μετά από ένα άσχημο πέσιμο σε εναέρια διεκδίκηση της μπάλας.

Στη προπόνηση της Δευτέρας (2/3) υποβλήθηκε σε θεραπεία καθώς τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν μία κάκωση στη φτέρνα, ωστόσο οριστικά συμπεράσματα για το διάστημα απουσίας του θα βγουν μετά τη μαγνητική.

Το σίγουρο είναι πως ο πρώην μπακ της Χέρτα δε θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για τη εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά (4/3, 20:00, Cosmote Sport 1) στο Γήπεδο Νεάπολης.

Εκτός πλάνων είναι, ακόμη, οι Τάισον και Γίρι Παβλένκα – που επίσης υποβλήθηκαν σε θεραπεία – αλλά και οι Σουαλιό Μεϊτέ, Δημήτρης Πέλκας που δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο.

Πολλές πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή έχει ο Ντέγιαν Λόβρεν που έβγαλε όλη την προπόνηση, αλλά λιγότερες ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που έβγαλε μέρος αυτής.

Οι «ασπρόμαυροι» θα αναχωρήσουν αεροπορικώς το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) για την Αθήνα, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μην ανακοινώνει αποστολή.