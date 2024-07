Για έντονο «φλερτ» του ΠΑΟΚ με τον Ταρίκ Τισουντάλι, κάνουν λόγο ρεπορτάζ από το Βέλγιο.

Ο λόγος για τον 31χρονο διεθνή Μαροκινό επιθετικό, το όνομα του οποίου είχε «παίξει» και στο μεταγραφικό ρεπορτάζ – μεταξύ άλλων – της ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Μετά το ενδιαφέρον της Αλ Σαμπάμπ, ο ΠΑΟΚ χτύπησε την πόρτα της Γάνδης για τον Ταρίκ Τισουντάλι. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν και με την πλευρά του παίκτη, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία.

Τα “βουβάλια” είναι διατεθειμένα να παραχωρήσουν τον Μαροκινό, ο οποίος είναι στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται», ανέφερε το αρχικό ρεπορτάζ του Σάσα Τοβαλιέρι.

Ο οποίος περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας επανήρθε με νέα ανάρτηση στα social media γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο ΠΑΟΚ πιέζει τη Γάνδη. Οι δυο σύλλογοι είναι σε ανοιχτή γραμμή για τον Τισουντάλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο 14 φορές διεθνής επιθετικός, που έχει συμβόλαιο με τη Γάνδη ως το καλοκαίρι του 2026, πραγματοποίησε πέρυσι εξαιρετική σεζόν, πετυχαίνοντας 21 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ σε 51 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με το βελγικό σύλλογο.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🔲🇬🇷 After Al Shabab interest, #PAOK comes in Tarik Tissoudali’s case!

🗣️ Talks started with player side in order to consider the possibility of a deal.

🇲🇦 Buffalos are open to sell the Morrocan. As explained 5th July, he’s in a list of players who… pic.twitter.com/3bln2WE6wf

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 20, 2024