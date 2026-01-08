Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος το Σάββατο (11/1, 19:30) με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετά τη δραματική πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει έναν Παναιτωλικό που έρχεται από ήττα 2-0 από τον Άρη στα play-offs του Κυπέλλου. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναμένεται να αξιοποιήσει την επιστροφή του Παβλένκα κι άλλων βασικών παικτών που έλειψαν στο Κύπελλο, ωστόσο, η κούραση μετά το θρίλερ με τον Ατρόμητο είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος και χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει μπροστά του ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα της σεζόν και καλείται να κάνει έξυπνο ροτέισον για να διατηρήσει τη φρεσκάδα της ομάδας του. Με τέσσερις αγώνες μέσα σε 12 ημέρες σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, η διαχείριση των δυνάμεων γίνεται κρίσιμη.

