Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Με θρίαμβο μέσα στη Βουδαπέστη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Φερεντσβάρος στην παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League.
Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, που πέρασε ως αλλαγή, πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 93ο λεπτό, χαρίζοντας στον Δικέφαλο μια ιστορική επιτυχία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται σε αυτήν τη φάση.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr