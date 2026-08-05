Με θρίαμβο μέσα στη Βουδαπέστη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Φερεντσβάρος στην παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League.

Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, που πέρασε ως αλλαγή, πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 93ο λεπτό, χαρίζοντας στον Δικέφαλο μια ιστορική επιτυχία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται σε αυτήν τη φάση.

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