Χωρίς τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος ταξίδεψε το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο Βουκουρέστι για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Το κλίμα στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, αφενός λόγω των δύσκολων στιγμών που περνάει η οικογένεια Λουτσέσκου αφετέρου επειδή το ξεκίνημα στα Play Off δεν ήταν και το ιδανικότερο.

Η «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στον Πειραιά, αύξησαν στους πέντε βαθμούς τη διαφορά του ΠΑΟΚ από την πρωτοπόρο Ένωση.

Τουλάχιστον, τα νέα από το ιατρικό δελτίο είναι ευχάριστα ενόψει της 2ης αγωνιστικής που φέρνει τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπο με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» (Κυριακή 19/4, 18:00). Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Μάλιστα, στην προπόνηση το παρών έδωσε και ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Νίκος, θέλοντας να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του και την πίστη του πως οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα στους πέντε συν έναν «τελικούς» (οι υπόλοιπες αγωνιστικές των Play Off συν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στις 25/4 κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο) που απομένουν ως το φινάλε της σεζόν.

Την Τετάρτη (8/4) οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο να προπονηθούν στις 11:00 αν κι ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου ενδέχεται να αλλάξει το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.