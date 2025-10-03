Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα και την ήττα με 3-1 στο «Μπαλαΐδος» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι παίκτες του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στο γήπεδο, κάνοντας προπόνηση επί ισπανικού εδάφους, ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (5/10, 20:30) κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Γαλιθιάνους έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενήθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Θέλτα, όπου δούλεψαν ενόψει του αγώνα με της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους» για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Λούκα Ιβανούσετς έχει ενοχλήσεις στον δεξιό τετρακέφαλο, τις οποίες ένιωσε πριν το παιχνίδι με τους Ισπανούς, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ενώ ενοχλήσεις στο ισχίο έχει κι ο Φεντόρ Τσάλοφ, από χτύπημα στο παιχνίδι. Η κατάσταση και των δύο παικτών θα επανεκτιμηθεί στην προπόνηση του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται πως εκτός παραμένει και ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος μάλιστα έγινε μπαμπάς χθες, με τη σύζυγό του να φέρνει στον κόσμο ένα αγοράκι.

Η αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και θα προπονηθεί το Σάββατο (4/10) στις 18:00.