Οι παίκτες του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την πρεμιέρα των playoffs, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε μετά από σχεδόν έναν μήνα τον Γιώργο Γιακουμάκη να προπονείται και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο παιχνίδι.

Αντίθετα οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλεία στην επιθετική τακτική και στο φινάλε τουρνουά.

Την Τετάρτη (1/4) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.