Με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ συνέχισε σύσσωμο την προετοιμασία εν όψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (Κυριακή 14/9, 21:30, Cosmote Sport 1 – «Απόστολος Νικολαΐδης»), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (12/9) ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δούλεψε στο γήπεδο ατομικά, ενώ ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Κάτι που σημαίνει πως ο μέσος από τη Γουινέα έχει κάποιες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ανακοινώσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου για το παιχνίδι κόντρα στους Κρητικούς.

Το Σάββατο (13/9) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 9:30 και το απόγευμα θα αναχωρήσουν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα.