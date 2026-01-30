Με προπόνηση επί γαλλικού εδάφους ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ το ταξίδι του στη Λυών. Λίγο πριν η αποστολή αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη, η ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» ξεκίνησε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό (1/2, 19:30, Novasports Prime – Γήπεδο Τούμπας), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στην ήττα με 4-2 στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενήθηκαν στο αθλητικό κέντρο των Ακαδημιών της Λυών και δούλεψαν στο τακτικό κομμάτι, ενώ έπαιξαν και δίτερμα.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου επιστρέφει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο (31/1) θα προπονηθεί στις 17:00. Το ιατρικό δελτίο των «ασπρόμαυρων» έχει πλέον μόνο… εγγεγραμμένο τον Λούκα Ιβανούσετς. Κόντρα στα «λιοντάρια», πάντως, θα απουσιάσει και ο Τζόντζο Κένι που έχει δηλωθεί αν εκτίσει ποινή έχοντας συμπληρώσει κάρτες.

Είναι δεδομένο πως ο Ρουμάνος προπονητής θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές μιας και ακολουθεί πολύ βαρύ πρόγραμμα τον Φλεβάρη. Αρχικά υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (Τετάρτη 4/2, 20:30), εν συνεχεία το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 8/2, 19:00), η ρεβάνς με το «τριφύλλι» για το Κύπελλο (11/2, 20:30 – Τούμπα), το ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη Super League (15/2, 19:30 – Τούμπα), οι δυο αναμετρήσεις με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (19/2 στις 22:00 στην Τούμπα και 26/2 στις 22:00 στο Βίγκο) ενώ ενδιάμεσα διεξάγεται και ο αγώνας Πρωταθλήματος με την ΑΕΛ στο AEL FC Arena (22/2, 18:00).