Ο Έντι Σαλσίδο έφυγε από τον ΟΦΗ προκειμένου να εξετάσει με ηρεμία όλες τις προσφορές που είχε από ομάδες του εξωτερικού, όμως παραμένει ακόμη ελεύθερος και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ εξακολουθεί να προετοιμάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές από το Ηράκλειο και την Θεσσαλονίκη, ο 25χρονος Ιταλός επιθετικός προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού.

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